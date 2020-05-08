В базе данных Steam обнаружили упоминание Half-Life 2 Remastered
Есть в Сети такой ресурс — Steam Database (SteamDB) называется. С его помощью внимательные пользователи частенько «предугадывают» обновления игр, грядущие распродажи, бесплатные раздачи и даже свежие релизы. Вчера, например, изданию TechRaptor удалось найти на просторах SteamDB страничку проекта под недвусмысленным названием Half-Life 2 Remastered.
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Согласно описанию, Half-Life 2 Remastered будет доступна на PC на всех актуальных операционных системах, а её версия для обозревателей имеет объём 17,27 ГиБ (да, в SteamDB, судя по всему, указаны гибибайты — GiB), тогда как оригинальная Half-Life 2 «весит» примерно втрое меньше.
рекламаПредположительно, данный проект — неофициальный фанатский мод наподобие Half-Life 2 Update, хотя многих справедливо смущает слишком уж «официальное» название, которое Valve явно приберегла бы для собственного ремастера, если бы планы на таковой существовали.
Стоит напомнить, что Half-Life 2 вышла в 2004 году, и хоть она благодаря последующим обновлениям движка всё же до сих пор выглядит симпатично, релиз ремастера оправдан временем. Даже у Crysis, игры гораздо моложе и технологичнее, чем Half-Life 2, и то скоро появится официальный ремастер.
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