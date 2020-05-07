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Прямо сейчас более 140 студий разрабатывают игры для Xbox Series X

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После завершения специального мероприятия Inside Xbox, подробнее о котором можно прочитать в нашей заметке, компания Microsoft сообщила ещё одну важную вещь. Это самое сообщение напрямую касается Xbox Series X. В данный момент над новыми играми для консоли работает более 140 студий.

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Подобный анонс Microsoft сопроводила видеороликом с логотипами компаний-разработчиков. Кажется, их действительно очень много. То есть, нам сейчас следует ожидать не менее 140 игровых проектов для Xbox Series X. Но важно помнить, что речь не идёт о полных эксклюзивных проектах. Большинство из них будет выпущено на PlayStation 5 и PC.

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Кстати, компания Bungie сразу обратила внимание на публикацию Microsoft в Twitter и заверила, что Destiny 2 будет выпущена на консолях нового поколения. То есть, и на Xbox Series X тоже.

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Новая консоль от редмондцев должна быть выпущена в продажу до конца нынешнего года. Всем заинтересованным стоит подождать до конца июня. Именно тогда Microsoft собирается побольше рассказать об устройстве и его возможностях. А в июле для нас устроят специальный показ игр от Xbox Game Studios.

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