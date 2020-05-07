EA назвала Star Wars Jedi Fallen Order началом новой франшизы
Star Wars Jedi Fallen Order продемонстрировала большой успех. Настолько большой, к слову, что даже Electronic Arts такого не ожидала: из недавнего квартального финансового отчёта стало известно, что приключения Кэла Кестиса своими глазами увидели более десяти миллионов человек. Вскоре, общаясь с инвесторами, руководитель издательства Эндрю Уилсон назвал Star Wars Jedi Fallen Order первой игрой в новой франшизе.
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Строго говоря, новости в данном сообщении нет — перед нами лишь подтверждение инсайдерской информации полугодовой давности: ещё в конце ноября Джейсон Шрайер, ссылаясь на источники в студии Respawn Entertainment, сообщал, что Electronic Arts дала «зелёный свет» разработке продолжения Jedi Fallen Order.
рекламаКогда новый проект выйдет, про что он будет и кто станет главным героем — пока можно лишь догадываться. Одно ясно — ещё во время анонса Star Wars Jedi Fallen Order разработчики называли историю Кэла Кестиса цельной и завершённой, так что вряд ли героем сиквела (или сиквелов) станет именно он.
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