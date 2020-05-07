Star Wars Jedi Fallen Order продемонстрировала большой успех. Настолько большой, к слову, что даже Electronic Arts такого не ожидала: из недавнего квартального финансового отчёта стало известно, что приключения Кэла Кестиса своими глазами увидели более десяти миллионов человек. Вскоре, общаясь с инвесторами, руководитель издательства Эндрю Уилсон назвал Star Wars Jedi Fallen Order первой игрой в новой франшизе.

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Строго говоря, новости в данном сообщении нет — перед нами лишь подтверждение инсайдерской информации полугодовой давности: ещё в конце ноября Джейсон Шрайер, ссылаясь на источники в студии Respawn Entertainment, сообщал, что Electronic Arts дала «зелёный свет» разработке продолжения Jedi Fallen Order.

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