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Electronic Arts похвасталась высокими продажами Star Wars: Jedi Fallen Order и раскрыла планы на текущий год

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Компания Electronic Arts подвела итоги четвёртого квартала финансового года, который закончился 31 марта. Вся информация была закреплена в большом отчёте, из которого можно подчерпнуть кое-что интересное. То есть, не только скучные показатели для инвесторов, но и вполне конкретные цифры, рассказывающие о той или иной игре компании.

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Самая важная «игровая» деталь отчёта — объёмы продаж одиночного экшена Star Wars: Jedi Fallen Order. Он разошёлся по миру совокупным тиражом в 10 миллионов копий. Это очень хороший результат для одиночного проекта в эпоху доминирования игр-сервисов. Остаётся верить, что большие «сингловые» проекты будут выходить и впредь.

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Немало внимания в отчёте уделялось традиционной большой игровой теме EA — спортивным симуляторам. Никто не сомневался, что следующие номерные части FIFA, Madden, NHL и ещё одной игры выйдут в этом году. Что касается FIFA 20, то в неё сейчас активно играют более 25 миллионов человек. Ещё бы, некоторые владельцы PlayStation 4 покупают консоль только ради легендарного футбольного симулятора.

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Вопреки мнению о том, что у Electronic Arts всё становится плохо, доходы компании за последний финансовый год выросли на 9% и превысили отметку в 4 миллиарда долларов. Кое-что интересное также удалось найти в разделе, посвящённом планам EA на будущий финансовый год. Нам точно следует ждать выхода ремастера Command & Conquer, четырёх новых проектов от подконтрольных студий и парочки мобильных игр. Планируется также выпуск ремастера одной старой игры, но тут пока без подробностей.

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Сейчас, видимо, нужно просто дождаться конференции EA Play, в рамках которой нам могут показать новые игры. Или же, наоборот, не показать ничего интересного — с подобными мероприятиями у EA традиционно всё плохо.

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Теги

electronic arts star wars jedi fallen order fifa 20 command & conquer remastered
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