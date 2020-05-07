В одной из прошлых заметок мы рассказывали вам об успехах Electronic Arts, которыми она хвасталась в рамках ежегодного отчёта для акционеров. Помимо информации о хороших продажах Star Wars: Jedi Fallen Order там также проскакивала информация о готовящемся переиздании ранее выпущенной игры. Среди игроков сразу появилось мнение: речь идёт о ремастере Mass Effect.

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Оригинальный проект был выпущен в 2007 году, за это время сменилось поколение консолей, вот-вот оно сменится во второй раз. Кажется, настало время вспомнить хорошие игры от некогда великой Bioware. А теперь вот журналисты издания VentureBeat открыто утверждают, что речь идёт о перевыпуске всей трилогии. Если верить распространителям данной информации, анонс переиздания должен случиться в ближайшем будущем. Самое подходящее мероприятие для этого — конференция EA Play. Вероятно, тогда же мы узнаем все интересующие нас подробности.

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Журналисты VentureBeat заверили, что обновлённая трилогия Mass Effect точно выйдет на всех актуальных платформах, но вот с версией для Switch придётся немного подождать.