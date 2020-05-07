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Работа над Dying Light 2 идёт согласно плану

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Вчера днём в Сети появилась информация от якобы пожелавших остаться анонимными сотрудников студии Techland о том, что разработку Dying Light 2 можно сравнить с катастрофой, а первоначальный план уже неоднократно менялся, причём до такой степени, что разработчики потеряли веру в возможность выхода игры в текущем году. Редакция Overclockers.ru (не Блоги) решила не публиковать данный материал по причине его сомнительного содержания и ещё более сомнительного происхождения. Однако студия Techland, которую наверняка принялись бомбардировать письмами, не могла остаться в стороне и оперативно отреагировала на информацию.

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По словам представителя Techland, в первоначальной статье упоминаются различные мнения — как от сотрудников студии, так и от анонимных источников. Компания проанализирует данные сообщения, ведь каждое мнение важно для студии. Как пояснил представитель Techland, работа над Dying Light 2 движется согласно утверждённому в начале этого года плану.

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Иными словами, представитель Techland не опроверг информацию о сложностях с разработкой Dying Light 2, а просто заявил, что она идёт согласно плану. Зато слух о поглощении Techland компанией Microsoft был развеян.

В начале этого года релиз Dying Light 2 был отложен с весны на неопределённый срок. Тогда студия обосновала причину данного решения как желание довести проект до высоких стандартов качества, а пару месяцев спустя — в начале апреля — уточнила, что выигранное время позволило авторам доработать сюжетную линию, сделать игру более вариативной и богатой на различные возможности. Можно ли это назвать катастрофой и незнанием, куда двигаться дальше — трудно сказать, слишком мало проверенной информации.

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