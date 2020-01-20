Релиз Dying Light 2 отложен на неопределённый срок
Ничто не предвещало неприятных известий в этот добрый вечер понедельника, но они нас всё же настигли. Студия Techland сообщила о том, что её зомби-шутер Dying Light 2, который планировался к выходу этой весной, в указанные сроки к релизу не успеет. По словам разработчиков, им необходимо больше времени, дабы исполнить своё видение проекта.
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На сколь долгий срок откладывается релиз, Techland не сообщила, но пообещала делиться подробностями в ближайшие месяцы. Разработчики понимают, что принесли неприятную весть, но доведение Dying Light 2 до высоких стандартов качества является абсолютным приоритетом студии.
рекламаЗдесь необходимо напомнить, что ожидание должно оправдаться: в Dying Light 2 представлен огромный мир, меняющийся в зависимости от наших действий в ходе игры, а также интересная история. Прохождение нелинейное и займёт примерно сотню часов.
Игра должна выйти как на PC, так и на консолях текущего и следующего поколений.
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