В интернете нередко случаются странные вещи, однако сегодняшнее обнаружение на просторах YouTube видеоролика по Prince of Persia Redemption, над которым более восьми лет назад трудилась студия Ubisoft Montreal, может стать одним из самых необычных событий за последнее время. То, что это действительно кадры из реально существовавшего проекта по «Принцу Персии», сегодня также подтвердил Джонатан Купер, трудившийся ранее в Ubisoft. По словам Купера, данная запись — это не игровой процесс, а так называемый пререндеренный питч.

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Во всей этой истории наиболее любопытно то, что сам видеоролик загружен на YouTube ещё в 2012 году, а нашли его лишь сегодня. Возможно, автор держал его в скрытом виде, а сегодня вдруг внезапно вспомнил. Доморощенные конспирологи полагают, что данная публикация — не случайность, а закономерность, с помощью которой Ubisoft плавно готовит нас к реальному анонсу новой части Prince of Persia, для которой недавно даже было зарегистрировано доменное имя.

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