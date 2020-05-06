DOOM Eternal в Steam уже можно купить со скидкой
DOOM Eternal вышла в конце марта и была очень высоко оценена как игроками, так и критиками и журналистами. Однако ценник в две тысячи рублей за базовое издание всё же отпугивал многих, поэтому если вы ждали, пока DOOM Eternal примет участие в распродаже, то можно начинать радоваться — сегодня игре «срезали» четверть стоимости как в Steam, так и в Microsoft Store и PlayStation Store.
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Акция будет действовать до 11 мая в Steam и Microsoft Store и до 14 мая в PlayStation Store. Нас в первую очередь интересует Steam, поэтому уточняем, что базовое издание DOOM Eternal там до 11 мая можно приобрести за 1 499 рублей вместо номинальных 1 999 рублей. В MS Store и PS Store цены совсем кусачие, поэтому там 25-процентная скидка ощущается сильнее.
рекламаНапомним, что в DOOM Eternal помимо увлекательной одиночной кампании также присутствует асимметричный сетевой режим Battlemode, в котором трое игроков — один Палач Рока и два супердемона — выясняют, кто из них «круче». Данный режим родился в ответ на критику стандартного Deathmatch’а, который разработчики посчитали несоответствующим ни духу DOOM, ни году выпуска игры вообще.
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