На прошлой неделе Ubisoft официально анонсировала Assassin’s Creed Valhalla, но оставила нас без точной даты выхода, заявив лишь, что проект планируется к релизу в конце текущего года. «Окно» весьма просторное, но несколько часов назад один из розничных магазинов случайно указал дату 16 октября.

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Соответствующая информация появилась на Reddit, однако подтверждающими изображениями в целях сохранения репутации магазина автор поста поделился лишь с модераторами сервиса, которые, в свою очередь, подтвердили их (изображений) наличие.

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Дата 16 октября выглядит логично. Во-первых, это будет пятница, а многие крупные разработчики и издатели стараются выпускать игры именно в пятницу. Во-вторых, предыдущие игры серии Assassin’s Creed также выходили примерно в этот период. Смущает лишь тот факт, что официально Ubisoft планирует выпустить Assassin’s Creed Valhalla в «конце 2020-го». Можно ли 16 октября назвать концом года — вопрос для дискуссии.

Как бы то ни было, сейчас ставший источником слуха ритейлер уже сменил дату выхода Assassin’s Creed Valhalla просто на 2020-й год.