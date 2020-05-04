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Неузнаваемый Голлум на первых скриншотах The Lord of the Rings Gollum

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The Lord of the Rings Gollum, главным героем которой станет очаровательный мистер «Моя прелесть», он же Голлум, была представлена весной прошлого года, после чего в её отношении несколько месяцев наблюдалось затишье. В начале этого года разработчики из Daedalic Entertainment сразу предупредили нас о том, что игровая версия Голлума будет отличаться от привычной по кинофильмам. Судя по сегодняшним первым снимкам экрана The Lord of the Rings Gollum, речь шла не только о внутренней стороне Голлума, но и о его внешности. Разглядеть на них Голлума, а не его дальнего родственника, можно только при большом желании и недюжинной фантазии.

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Напомним, что The Lord of the Rings Gollum описывается разработчиками как приключенческая стелс-игра, в которой мы постоянно будем иметь дело с раздвоением личности главного героя: на личность Голлума, а также на его первоначальную личность хоббита Смеагола.

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По плану, The Lord of the Rings Gollum выйдет в следующем году на PC и консолях нового поколения.

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