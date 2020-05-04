Неузнаваемый Голлум на первых скриншотах The Lord of the Rings Gollum
The Lord of the Rings Gollum, главным героем которой станет очаровательный мистер «Моя прелесть», он же Голлум, была представлена весной прошлого года, после чего в её отношении несколько месяцев наблюдалось затишье. В начале этого года разработчики из Daedalic Entertainment сразу предупредили нас о том, что игровая версия Голлума будет отличаться от привычной по кинофильмам. Судя по сегодняшним первым снимкам экрана The Lord of the Rings Gollum, речь шла не только о внутренней стороне Голлума, но и о его внешности. Разглядеть на них Голлума, а не его дальнего родственника, можно только при большом желании и недюжинной фантазии.
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Напомним, что The Lord of the Rings Gollum описывается разработчиками как приключенческая стелс-игра, в которой мы постоянно будем иметь дело с раздвоением личности главного героя: на личность Голлума, а также на его первоначальную личность хоббита Смеагола.
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По плану, The Lord of the Rings Gollum выйдет в следующем году на PC и консолях нового поколения.
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