Студия Frontier Developments поделилась не только неприятным известием о том, что огромное обновление Next Era для Elite Dangerous задержится до следующего года, но и поведала одну приятную новость. Компании удалось приобрести у Games Workshop лицензию на производство стратегии в реальном времени во вселенной Warhammer Age of Sigmar, которая, как поясняет Frontier, является наиболее актуальной фэнтезийной веткой «Вахи».

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Предполагается, что проект выйдет в свет примерно в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года. Иными словами, ждать ещё очень долго, поэтому надеяться на подробности в ближайшем будущем точно не стоит. Проект посетит PC, консоли и стриминговые («облачные») платформы.

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Вместе с тем Frontier напомнила, что готовит таинственный проект по одной крупной и известной франшизе, симулятор менеджмента «Формулы-1» и продолжает развивать симулятор управляющего парком развлечений Planet Coaster, который в течение года заглянет на консоли. Кроме того, Frontier осваивает издательское направление и намеревается помогать сторонним студиям.