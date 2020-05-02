Одни студии легче переносят переход на удалённую работу из-за коронавируса, другие же наблюдают «осложнения». К числу вторых, увы, относится Frontier Developments, объявившая о том, что крупное обновление Next Era для космосима Elite Dangerous, планировавшееся к выпуску в декабре текущего года, откладывается до года следующего.

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Как пишут представители студии, основной задачей разработчиков является доведение обновления до требуемого уровня качества, но самоизоляция и «удалёнка» внесли свою негативную лепту в процесс его (обновления) подготовки.

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К слову, подробностями обновления Frontier так и не поделилась. Известно лишь, что оно полностью оправдает своё название и станет своеобразной новой эрой для фанатов Elite Dangerous. Объём изменений в Next Era столь огромен, что его релиз должен стать определяющим моментом в истории игры.