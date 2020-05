Пару дней назад разразился большой скандал, связанный с утечкой видеоматериалов по The Last of Us Part II. Это очень непростая тема для разговора, ведь в «слитых» роликах фанаты творчества Naughty Dog узрели весьма спорные сюжетные ходы. Обсуждать пропаганду сами знаете каких вещей и насаждение узконаправленной повестки мы сейчас не будем. Мы только даём вам знать, что Sony уже нашла виновных в утечке.

Что самое удивительное, эти люди никак не связаны с компаниями Sony и Naughty Dog. То есть, они не работают там — ни в офисе, ни на «удалёнке». На текущий момент Sony отказывается давать какие-либо дополнительные комментарии по поводу того, кем именно являются выявленные злоумышленники. Нил Дракманн из Naughty Dog в очередной раз посоветовал дождаться выхода The Last of Us Part II и всяческим образом избегать спойлеров.

Игра должна поступить в продажу 19 июня эксклюзивно на PlayStation 4.