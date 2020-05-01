В середине прошлого месяца Codemasters совершила очевидное и ожидаемое и анонсировала F1 2020. И вот, спустя две недели после анонса разработчики соизволили продемонстрировать «первый взгляд» на игру.

реклама

Напомним, что F1 2020 порадует наличием новых гоночных трасс — Hanoi Street Circuit и Zandvoort Circuit — продвинутым карьерным режимом, возможностью создания собственной команды гонщиков, наличием функции разделённого экрана для игры вместе другом за одним монитором (желательно большим телевизором) и другими новшествами.

реклама

Релиз запланирован на 10 июля на всех пока актуальных платформах, а также — впервые в истории серии — на Google Stadia.