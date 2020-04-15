Поскольку серия симуляторов Формулы-1 от Codemasters обновляется ежегодно, нам оставалось только ждать, когда же разработчики официально представят очередной проект. Ждать пришлось чуть дольше, чем обычно, но сегодня это наконец случилось: F1 2020 анонсирована и, по плану, выйдет 10 июля на PC, Xbox One, PlayStation 4 и, впервые в истории серии, в Google Stadia.

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В F1 2020 будет представлена геймплейная функция создания своей команды гонщиков, а также игра порадует изменённым карьерным режимом. Кроме того, в игре появятся новые трассы: вьетнамская Hanoi Street Circuit и нидерландская Zandvoort Circuit. При желании можно будет играть с другом в режиме разделённого экрана. Премьерный видеоролик прилагается.

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Если есть желание, то у игроков будет возможность приобрести специальное издание игры, в состав которого войдут четыре виртуальные копии машин, которые сыграли ключевые роли в карьере знаменитого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера. В этом году Формуле-1 исполняется 70 лет, поэтому разработчики подготовили и издание Seventy Edition, за покупку которого игрокам полагается специальный набор игровых предметов.