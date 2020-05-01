Поскольку многие современные игры, включающие в себя ролевые элементы, предполагают возможность ведения романтических отношений главного героя, игровое сообщество поспешило поинтересоваться у разработчиков, реализована ли в новенькой Assassin’s Creed Valhalla, где мы, напомним, играем за суровых викингов, грабящих английские поселения, возможность закрутить роман с представителем своего же пола.

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Руководитель проекта по повествованию Дерби Макдевит заявил, что «да» — в мире Assassin’s Creed Valhalla доступна масса возможностей для романтических отношений, и игроки могут подойти к их реализации так, как они считают нужным.

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Стоит отметить, что в своё время Ubisoft в Assassin’s Creed Odyssey по сюжету форсировала именно стандартный разнополый брак, из-за чего получила массу негодующих отзывов от представителей ЛГБТ-сообщества. Впоследствии компания даже извинялась за это и в одном из обновлений «исправила» данный геймплейный элемент.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец этого года на актуальных и грядущих игровых платформах. С первыми основными подробностями игры можно ознакомиться здесь.