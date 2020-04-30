Месяц назад ремастер Call of Duty Modern 2 вышел на PlayStation 4 по программе временной эксклюзивности. Компания Sony по аналогии с прошлогодней Call of Duty Modern Warfare решила не продавать игру на своей платформе в России. Причины решения не назывались, но очевидно, что это было связано со скандальной миссией «Ни слова по-русски», где герои устраивали массовый террор в московском аэропорту.

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Сегодня обновлённая версия игры наконец-то добралась до PC (Battle.net) и Xbox One, благодаря чему стало известно, что крайне неоднозначная миссия в аэропорту из русских версий игры на данных платформах удалена. Причина, согласно заявлению представителей издательства Activision, кроется в желании соответствовать оригинальной русской версии Call of Duty Modern Warfare 2, вышедшей в далёком 2009 году, где скандальная миссия также была вырезана из кампании.

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Напоминаем, что в состав ремастера Call of Duty Modern Warfare 2 входит исключительно одиночная кампания. Мультиплеер решили не обновлять, чтобы не дробить сообщество прошлогодней Call of Duty Modern Warfare и королевской битвы Warzone.