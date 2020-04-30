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Премьера кинематографического трейлера Assassin’s Creed Valhalla

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Как и было обещано вчера вечером, сегодня Ubisoft официально устроила премьеру кинематографического видеоролика Assassin’s Creed Valhalla. Видео получилось эмоциональным, и в самом его конце нашему вниманию предстал скрытый клинок ассасина. Всё верно — легендарное оружие Ордена Ассасинов возвращается.

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Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец этого года на PC и консолях как нынешнего, так и следующего поколений.

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