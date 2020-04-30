Премьера кинематографического трейлера Assassin’s Creed Valhalla
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рекламаКак и было обещано вчера вечером, сегодня Ubisoft официально устроила премьеру кинематографического видеоролика Assassin’s Creed Valhalla. Видео получилось эмоциональным, и в самом его конце нашему вниманию предстал скрытый клинок ассасина. Всё верно — легендарное оружие Ордена Ассасинов возвращается.
рекламаРелиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец этого года на PC и консолях как нынешнего, так и следующего поколений.
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