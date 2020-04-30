В Epic Games Store началась раздача Amnesia The Dark Descent и Crashlands
Кто-то собрал на раздачах в Epic Games Store сотню бесплатных игр, кто-то — полторы сотни, третьи же принципиально не регистрируют в EGS учётную запись. Размеры полученных на бесплатных раздачах библиотек у всех пользователей отличаются, но неизменно одно: до конца года они будут продолжать увеличиваться. И сегодня Epic Games обновила раздачу, разрешив всем желающим раз и навсегда забрать Amnesia The Dark Descent и Crashlands.
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Легендарный хоррор Amnesia The Dark Descent, пожалуй, в представлениях не нуждается, а вот Crashlands — это весьма неплохой приключенческий инди-экшен, в котором большое внимание уделено крафтингу. Игра вышла в 2016 году и получила очень высокие пользовательские оценки. На следующей неделе в EGS раздадут нелинейную головоломку Death Coming.
рекламаВажно напомнить, что с 28 апреля по 21 мая в Epic Games Store для получения бесплатных игр необходимо в обязательном порядке подключить двухфакторную аутентификацию По представлениям Epic Games, данная мера станет стимулом для пользователей обеспечить своим учётным записям необходимую защиту от злоумышленников и взломщиков.
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