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Bethesda решила проблему NPC-воришек в Fallout 76

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Вышедшее для Fallout 76 огромное обновление Wastelanders помимо новых элементов игрового процесса и сюжетной линии также добавила неигровых персонажей, способных общаться с вами и даже стать вашими спутниками. Вот только авторы не учли одну маленькую, но досадную деталь: искусственный интеллект местных NPC предписывает им подбирать более мощное оружие, чем у них уже есть.

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Как следствие, после сражений в рамках местных событий игроки, вернувшиеся к местам смерти своих персонажей, с удивлением обнаруживали своё мощное оружие в руках неигрового персонажа. Отдавать оружие он не желает, убить его тоже нельзя, в общем, пиши пропало.

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На решение проблемы Bethesda потребовалось больше недели, и на днях разработчики применили к игре «горячее» обновление, которое исправило редкую, по их мнению, проблему мародёрства среди неигровых персонажей.

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Теги

bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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