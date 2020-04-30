Bethesda решила проблему NPC-воришек в Fallout 76
Вышедшее для Fallout 76 огромное обновление Wastelanders помимо новых элементов игрового процесса и сюжетной линии также добавила неигровых персонажей, способных общаться с вами и даже стать вашими спутниками. Вот только авторы не учли одну маленькую, но досадную деталь: искусственный интеллект местных NPC предписывает им подбирать более мощное оружие, чем у них уже есть.
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Как следствие, после сражений в рамках местных событий игроки, вернувшиеся к местам смерти своих персонажей, с удивлением обнаруживали своё мощное оружие в руках неигрового персонажа. Отдавать оружие он не желает, убить его тоже нельзя, в общем, пиши пропало.
рекламаНа решение проблемы Bethesda потребовалось больше недели, и на днях разработчики применили к игре «горячее» обновление, которое исправило редкую, по их мнению, проблему мародёрства среди неигровых персонажей.
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