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Фанаты Fallout 76 жалуются на воришек среди неигровых персонажей

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Релиз крупного обновления Wastelanders для Fallout 76 стал своеобразным глотком свежего воздуха: игра не только получила новую сюжетную линию, массу новых заданий, видов оружия и экипировки, но и пополнилась неигровыми персонажами (NPC), некоторых из которых даже можно взять с собой в качестве спутников.

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К сожалению, вместе с оживлением игрового мира NPC добавили и одну проблему, от которой теперь страдают зажиточные игроки — воровство. Как передаёт издание PC Gamer, игроки начали жаловаться на то, что местные неигровые персонажи промышляют мародёрством: во время событий Riding Shotgun и Radiation Rumble павшие в бою и возродившиеся игроки обнаружили, что их любимое дорогое оружие пропало.

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Методом наблюдения выяснилось, что после битвы его «утаскивают» местные NPC, при этом наотрез отказываясь возвращать игрокам их имущество. А поскольку NPC в Fallout 76 неуязвимы, то решить проблему «по-плохому» тоже невозможно. Bethesda осведомлена о проблеме и уже трудится над её решением. А пока необходимый патч не вышел, рекомендуется не брать с собой ценное оружие на задания с возможным летальным исходом.

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