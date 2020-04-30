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Разработка Assassin’s Creed Valhalla осуществляется силами 15 студий

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Вчера Ubisoft официально объявила о том, что работает над Assassin’s Creed Valhalla, подтвердив тем самым первоначальные слухи и утечки о скандинавском сеттинге времён викингов. Подробности игры будут поступать постепенно — в частности, сегодня вечером ожидается публикация премьерного кинематографического видеоролика — но некоторые подробности уже попали в Сеть с подачи студии Ubisoft Montreal.

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Речь идёт о количестве задействованных в работе над Assassin’s Creed Valhalla коллективов. В своём официальном Twitter студия Ubisoft Montreal поблагодарила четырнадцать расположенных по всему миру вспомогательных студий, внесших свой вклад в создание данного проекта. Не уточняется, идёт ли речь именно о студиях Ubisoft или же имеются компании-аутсорсеры, но второй вариант наиболее реалистичен.

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Естественно, львиную долю работы выполняла непосредственно Ubisoft Montreal, да и вообще для Ubisoft подобное разделение труда — норма. Например, Assassin’s Creed Syndicate создавали девять коллективов, а Assassin’s Creed Odyssey — семь. Означает ли увеличение количества задействованных студий увеличение масштабов игры и её мира — закономерный, но пока оставленный без ответа вопрос.

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