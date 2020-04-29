Обновление от 23:00 по МСК: После невыносимо долгой и утомительной (для художника) прямой трансляции-тизера новой игры серии Assassin’s Creed компания Ubisoft наконец-то огласила её полное название — Assassin’s Creed Valhalla — и объявила о том, что премьера кинематографического видеоролика состоится уже завтра в 18:00 по московскому времени.

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Иными словами, скандинавский сеттинг времён викингов полностью подтверждён, остаётся только ждать публикации подробностей.

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Оригинал: Сегодня днём по Сети пробежал слух о том, что Ubisoft в 15:00 по московскому времени анонсирует новую часть Assassin’s Creed. Указанный час настал, на официальном YouTube-канале Ubisoft появилась прямая трансляция вместе с художником BossLogic. Пока что неясно, что именно нас ждёт, но анонс явно произойдёт уже совсем скоро.

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По слухам, новая часть легендарной серии «пойдёт на север» и будет посвящена викингам. При желании, конечно, намёки на Скандинавию можно разглядеть в работе художника в видеоролике выше, но пока что это всё не более чем слухи. Известные инсайдеры утверждают, что полноценный показ игры состоится в ближайшие дни.