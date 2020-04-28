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Sony запатентовала технологию защиты от игровых «спойлеров»

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Не секрет, что в произведениях искусства, где очень важен сюжет и его развитие, раскрытие деталей этого самого сюжета может губительным образом сказаться на впечатлениях от его последующего просмотра/прочтения/прохождения. Как заметили глазастые пользователи Сети, компания Sony, а вернее, её игровое подразделение Sony Interactive Entertainment, запатентовало технологию защиты от игровых «спойлеров».

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Согласно описанию технологии, разработчики игр будут помечать игровые элементы как скрытые, и система защиты впоследствии будет отслеживать прохождение игрока и автоматически скрывать всю «спойлерящую» информацию, до которой он ещё не добрался самостоятельно.

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Из описания следует вывод, что речь идёт о «спойлерах» внутри PlayStation Network и аналогичных сервисов на других платформах, что делает данную технологию по большей части бессмысленной, ведь YouTube, Twitch, Google и просто игровые форумы и секции комментариев никто не отменял, не говоря уже про намеренные «сливы» информации. Вот если бы система была настолько продвинутой, что скрывала бы важные сюжетные повороты и из поисковой выдачи, тогда это стало бы серьёзным подспорьем.

В любом случае, как гласит описание технологии, она не является обязательной, и игрок волен её отключать. Так что бороться со «спойлерами» придётся дедовским способом — тренируя силу воли, избегать желания посмотреть чужое прохождение.

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