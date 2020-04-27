Valve традиционно отметила наступление новой недели свежей публикацией чарта продаж. В новом чарте можно проследить несколько закономерных тенденций: так, например, долгожданная Mount & Blade II Bannerlord, которая на протяжении трёх недель подряд удерживала безоговорочное лидерство по продажам, на прошлой неделе сумела закрепиться лишь на четвёртом месте.

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Неожиданный новичок — XCOM Chimera Squad — продемонстрировал уверенный старт и расположился на пятой строчке недельного чарта Steam. Важно отметить, что XCOM Chimera Squad вышла уже практически в самом конце недели, поэтому статистика не в полной мере соответствует действительности. Будет интересно взглянуть на показатели новичка уже в следующий понедельник: останется ли он хотя бы в десятке.

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PlayerUnknown’s Battlegrounds;

Survivor Pass Cold Front (дополнительный контент для PUBG);

Valve Index VR Kit;

Mount & Blade II Bannerlord;

XCOM Chimera Squad;

Trials of Mana;

Borderlands 3;

Grand Theft Auto V;

Total War Warhammer II;

Borderlands 3 Digital Deluxe.

В целом десятка лидеров по выручке в Steam за минувшую неделю выглядит следующим образом:

Резкий взлёт PUBG можно объяснить началом седьмого сезона, вместе с которым в игре появилась и обновлённая карта «Викенди». В остальном в чарте всё относительно стабильно.