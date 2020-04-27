XCOM Chimera Squad продемонстрировала уверенный старт в недельном чарте продаж Steam
Valve традиционно отметила наступление новой недели свежей публикацией чарта продаж. В новом чарте можно проследить несколько закономерных тенденций: так, например, долгожданная Mount & Blade II Bannerlord, которая на протяжении трёх недель подряд удерживала безоговорочное лидерство по продажам, на прошлой неделе сумела закрепиться лишь на четвёртом месте.
реклама
Неожиданный новичок — XCOM Chimera Squad — продемонстрировал уверенный старт и расположился на пятой строчке недельного чарта Steam. Важно отметить, что XCOM Chimera Squad вышла уже практически в самом конце недели, поэтому статистика не в полной мере соответствует действительности. Будет интересно взглянуть на показатели новичка уже в следующий понедельник: останется ли он хотя бы в десятке.
рекламаВ целом десятка лидеров по выручке в Steam за минувшую неделю выглядит следующим образом:
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Survivor Pass Cold Front (дополнительный контент для PUBG);
- Valve Index VR Kit;
- Mount & Blade II Bannerlord;
- XCOM Chimera Squad;
- Trials of Mana;
- Borderlands 3;
- Grand Theft Auto V;
- Total War Warhammer II;
- Borderlands 3 Digital Deluxe.
Резкий взлёт PUBG можно объяснить началом седьмого сезона, вместе с которым в игре появилась и обновлённая карта «Викенди». В остальном в чарте всё относительно стабильно.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила