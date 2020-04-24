Студия Firaxis Games не заставила поклонников франшизы XCOM долго ждать: доступ к неожиданно анонсированному на прошлой неделе проекту XCOM Chimera Squad открылся уже сегодня ночью. Более того, в Steam уже накопилось достаточно пользовательских отзывов, чтобы можно было сделать об игре более или менее объективные выводы.

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На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг XCOM Chimera Squad в Steam составлял 71 %, что, с одной стороны, вполне неплохо, но, учитывая громкое имя как самой игры, так и её разработчика, всё же недопустимо низко. Многих игроков отталкивает местная «упрощённая» графика, другие не готовы принять геймплейные нововведения.

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