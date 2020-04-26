В начале прошлого года на свет на мобильных устройствах появился Alien Blackout — проект, отчасти продолжающий историю Аманды Рипли, которой необходимо обеспечить спасение как можно большего количества обитателей космической станции корпорации Вейланд-Ютани от наводнивших её ксеноморфов.

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Теперь же авторы решили, что в так называемый День Чужого — 26 апреля — имеет смысл раздать Alien Blackout бесплатно. До конца сегодняшнего дня (до утра 27 апреля по московскому времени) игру можно свободно забрать в App Store и Google Play.

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Несмотря на то, что Alien Blackout отчасти стала жертвой неудачного маркетинга — издатель и разработчики перед анонсом так часто упоминали Аманду Рипли, что игроки понадеялись на полноценный сиквел для «больших» платформ — проект всё же получил высокие оценки, и игроки хвалят его за качественный игровой процесс.