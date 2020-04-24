Портал Video Games Chronicle (далее VGC), который частенько публикует становящуюся впоследствии правдивой инсайдерскую информацию, со ссылкой на источники в студии Guerilla Games сообщил, что компания готовит продолжение Horizon Zero Dawn.

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Если верить VGC и его источникам, то серия Horizon изначально подразумевалась как трилогия, однако Sony решила не рисковать и дала добро на подготовку продолжения только после того, как Horizon Zero Dawn увенчалась успехом. В связи с этим у Guerilla Games уже подготовлены сценарии обоих продолжений, а источники VGC уже раздобыли первые пусть и скудные, но всё же подробности продолжения.

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Согласно инсайдерской информации, сиквел Horizon Zero Dawn станет эксклюзивом PlayStation 5, благодаря чему разработчикам удастся реализовать в игре огромный открытый мир (ещё больше, чем в первой части) и функцию совместного прохождения, которую якобы хотели добавить ещё в первой части.

В любом случае, пока что это слухи, и относиться к ним следует соответствующим образом. А вот что точно известно и давно подтверждено, так это то, что первая Horizon Zero Dawn этим летом заглянет на PC.