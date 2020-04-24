Хотели как лучше: Square Enix вместе с Denuvo случайно удалила из Final Fantasy XII The Zodiac Age важные файлы
Несколько часов назад компания Square Enix решила обновить Final Fantasy XII The Zodiac Age. Обновление должно было добавить в игру новые функции, а также избавить её от системы DRM-защиты Denuvo, но, похоже, разработчики перестарались.
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После обновления пользователи PC-версии Final Fantasy XII The Zodiac Age стали жаловаться на то, что игра больше попросту не запускается. Выяснилось, что вместе с Denuvo разработчики случайно удалили из игры steam_api64.dll и несколько других критически важных для работы игры файлов.
рекламаНа момент написания данной заметки проблема уже была решена на официальном уровне. Иными словами, хотели как лучше, получилось как всегда, но хотя бы вовремя починили. Кстати, похожая история недавно приключилась с Final Fantasy IX, разве что масштаб происшествия был многократно серьёзнее.
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