Несколько часов назад компания Square Enix решила обновить Final Fantasy XII The Zodiac Age. Обновление должно было добавить в игру новые функции, а также избавить её от системы DRM-защиты Denuvo, но, похоже, разработчики перестарались.

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После обновления пользователи PC-версии Final Fantasy XII The Zodiac Age стали жаловаться на то, что игра больше попросту не запускается. Выяснилось, что вместе с Denuvo разработчики случайно удалили из игры steam_api64.dll и несколько других критически важных для работы игры файлов.

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