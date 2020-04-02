Компания Square Enix внезапно вспомнила о Final Fantasy IX, но так уж получилось, что лучше бы не вспоминала. Как сообщают игроки на форуме Resetera, в результате «обновления» с компьютера были «снесены» практически все файлы, включая исполняемый. Как уже отшутились пользователи, вам не придётся обновлять игру, если её не будет.

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Что это за саботаж, неизвестно, поскольку издатель ситуацию пока никак не прокомментировал. Некоторые фанаты серии надеются, что таким образом Square Enix нам намекнула на скорый релиз ремастера древней классики, но что-то в это слабо верится, учитывая степень загруженности компании, в частности, работой над ремейком Final Fantasy VII.

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