Во время полноценной премьеры Baldur’s Gate III, произошедшей в конце февраля этого года, Свен Винке, глава отвечающей за проект компании Larian Studios, пояснил, что в раннем доступе игра появится уже в текущем году. К сожалению, вскоре коронавирус разросся до масштабов пандемии, и весь развитый мир по возможности перебрался на удалённую работу в режиме самоизоляции.

реклама

Не является исключением и Larian Studios, однако для многих её сотрудников работа из дома оказалась не такой уж сбывшейся голубой мечтой, как может показаться на первый взгляд. Разработчиков отвлекали семейные дела, необходимость уделять время детям, и тому подобное. Такой режим, когда трудно сосредоточиться на поставленной задаче, не мог не отразиться пагубным образом на эффективности разработки Baldur’s Gate III, и, по словам Свена Винке, сейчас коллектив работает примерно на 70—80 процентов от своей стандартной производительности.

реклама

Впрочем, даже в таких условиях Larian Studios всё ещё сохраняет планы выпустить Baldur’s Gate III в раннем доступе в этом году. На руку студии играет тот факт, что изначально она не уточняла, когда именно в этом году следует ждать ранний релиз, поэтому срыв сроков на месяц—два—три для нас как обывателей будет попросту незаметным.