Премьера игрового процесса Baldur’s Gate III
Материал обновляется.
реклама
Как и было обещано, Larian Studios приехала на PAX East 2020 и привезла с собой преальфа-версию Baldur’s Gate III. Видеоролик прямой трансляции прикреплён ниже. Проходит игру сам руководитель Larian Свен Винке. Презентация продлится около часа.
реклама
Через несколько месяцев Baldur’s Gate III выйдет в раннем доступе: информацию официально подтвердил Свен Винке.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила