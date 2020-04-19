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Чтобы избежать читеров в Call of Duty Warzone, пользователи консолей отключают функцию кроссплея с PC

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Быть может, разработчики Call of Duty Warzone и заблокировали свыше семидесяти тысяч читеров из пятидесяти миллионов опробовавших игру и называют борьбу с читерством своим основным приоритетом, но этих мер и слов явно недостаточно. Оказалось, что Warzone настолько сильно поражена нечистыми на руку игроками, что пользователи консолей принудительно отключают кроссплей с PC, дабы избежать встреч с ними.

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Ситуация серьёзная, ведь отключение кроссплея приводит к дополнительным сложностям и повышенному времени поиска для обладателей консолей, в связи с чем некоторые игроки даже начали писать обращения студии Infinity Ward с просьбой разрешить кроссплей только между PlayStation 4 и Xbox One, изолировав от них PC-игроков.

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Также игроки считают, что разработчикам следует изменить правила доступа в Call of Duty Warzone, заставив игроков привязывать к своим учётным записям номера телефонов. Предложения здравые, но примет ли Infinity Ward их к сведению, пока неизвестно.

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activision infinity ward call of duty warzone
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