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Польское издательство CDP (не CD Projekt RED) объявило о банкротстве

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В жизни компаний иногда происходит печальная цепь событий, приводящих впоследствии к их банкротству. Не спасают ни громкие имена, ни богатая история. Вот и старейшее польское издательство CDP, как сообщает ресурс Puls Biznesu, постигла похожая участь, и вчера суд после нескольких месяцев разбирательств удовлетворил заявление CDP о банкротстве.

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В начале этого года средства массовой информации сообщали, что пробоина в борту CDP появилась после переноса релиза Cyberpunk 2077, который компания должна была издавать на территории Польши, однако официально представители CDP опровергли данные сведения, заявив, что прошедшая тогда волна увольнений в компании не связана с переносом Cyberpunk 2077.

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Важно помнить, что CDP была основана в 1994 году Михалом Кичиньским и Марчином Ивиньским, и до 2014 года находилась в составе группы CD Projekt, после чего вышла из её состава и стала независимым издателем, занимающимся распространением игр на территории Польши (что-то вроде нашей «Буки»). Так что вот уже шесть лет прямой связи между компаниями нет; только названия немного похожи.

Что касается CD Projekt в целом и CD Projekt RED в частности, то, согласно годовому финансовому отчёту, у компании всё замечательно, и переживать за неё не стоит. Благодаря сериалу «Ведьмак» в прошлом году было продано рекордное число копий The Witcher 3 Wild Hunt, а в целом за минувший финансовый год CD Projekt заработала на 44 % больше денег, чем годом ранее. Релиз Cyberpunk 2077, несмотря на пандемию коронавируса, повторно переносить не собираются, так что отмечаем на календариках 17 сентября и ждём.

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