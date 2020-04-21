Энтузиаст TheGamingRevolution, который уже завоевал положительную репутацию после многократно сбывшихся «утечек» о прошлогодней Call of Duty Modern Warfare и королевской битве Call of Duty Warzone, поделился с сообществом свежей инсайдерской информацией о новой игре серии, которую должны представить уже в этом году.

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По сведениям TheGamingRevolution, ссылающегося на свои проверенные источники, новая Call of Duty действительно, как сообщалось в предыдущих утечках, расскажет о Вьетнамской войне, однако отношение к серии Black Ops она будет иметь лишь косвенное. Даже соответствующего подзаголовка у новинки, если верить инсайдеру, не будет: вместо него у игры будет оригинальный подзаголовок.

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Ранее сообщалось, что Call of Duty 2020 станет перезапуском подсерии Black Ops и охватит сорок лет Холодной войны, где Вьетнамской войне уделена пусть и крупная, но всё же часть. В слухах уже можно легко запутаться, поэтому на данном этапе самое правильное решение — ждать официальной информации от разработчиков. Обычно новые игры серии Call of Duty анонсируют весной, так что ждать осталось недолго. Если, конечно, коронавирус не внесёт изменения в график анонсов и релизов Activision, что, как считают инсайдеры, вполне вероятно.