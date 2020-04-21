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Из библиотеки NVIDIA GeForce NOW пропадёт сразу пачка игр от крупных издателей

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Всё течёт, всё изменяется, вот и каталог поддерживаемых «облачным» сервисом GeForce NOW проектов тоже претерпевает изменения. Несколько часов назад компания NVIDIA в своём официальном блоге поделилась планами на будущее сервиса, из которых стало известно, что уже 24 апреля из «облака» исчезнут игры издательств Warner Bros. Interactive Entertainment, Xbox Game Studios (в прошлом Microsoft Studios), Codemasters и Klei Entertainment.

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NVIDIA не указывает полный перечень покидающих GeForce NOW игр (по всей видимости, он слишком длинный), но надеется, что в будущем вышеуказанные издатели изменят своё решение и вернутся в систему. Стоит отметить, что ранее от поддержки GeForce NOW своими играми отказались Activision Blizzard, Bethesda Softworks и 2K Games.

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Впрочем, есть и хорошая новость: NVIDIA договорилась с Ubisoft о добавлении в библиотеку GeForce NOW полного набора игр серий Assassin’s Creed и Far Cry. Новые игры от Ubisoft пополнят библиотеку в ближайшие недели.

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