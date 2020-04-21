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Более 100 разработчиков поддерживают доступность своих игр в GeForce NOW

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Игровой стриминговый сервис GeForce NOW (в России предоставляется на платформе GFN.RU) обеспечивает игровой процесс высочайшего качества – с низкими задержками и доступом к RTX-играм – практически на любом устройстве. Число зарегистрированных пользователей сервиса по миру составляет несколько миллионов, а каталог поддерживаемых игр продолжает пополняться новинками.



Чтобы получить доступ к новой категории PC-геймеров, ведущие издатели и разработчики, такие, как Ubisoft, Epic, Bungie и Bandai Namco и многие другие, добавили поддержку своих игр в сервисе GeForce NOW.

Продленный тестовый период GeForce NOW дал нам возможность улучшить библиотеку поддерживаемых игр. И в этом нам помогли разработчики и издатели. И хотя некоторые все еще оценивают перспективы облачной стратегии, многие другие активно работают в этом направлении. Тридцать из 40 самых популярных игр в Steam уже доступны в GeForce NOW, и свыше 1500 находятся в очереди на оптимизацию.

Ubisoft полностью поддерживает GeForce NOW

Многие из ААА-игр Ubisoft, как в Uplay, так и в других магазинах игр, уже доступны в GeForce NOW. И благодаря поддержке компании, сегодня мы добавляем в наш сервис всю серию Assassin’s Creed и Far Cry. В ближайшие недели добавятся и другие игры Ubisoft.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege от Ubisoft уже стала одной из самых популярных игр в GeForce NOW. В сервисе также доступны Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon, Tom Clancy's Rainbow Six, Tom Clancy’s The Division и Watch Dogs.

Расширение библиотеки поддерживаемых игр GeForce NOW

По мере подготовки глобального сервиса к коммерческому запуску в июне мы продолжаем добавлять одни игры в сервис и удалять другие.

Мы работаем с цифровыми магазинами игр, чтобы издатели могли маркировать свои игры в момент их выхода как подходящие для стриминга в GeForce NOW. Это поможет нам быстрее добавлять новинки в сервис и сделать каталог стабильнее.

Сейчас мы переносим максимально возможное количество игр в GeForce NOW. Пользователи обязательно получат уведомления о тех играх, которые исчезнут из каталога. В пятницу 24-го апреля мы удалим игры Warner Bros. Interactive Entertainment, XBOX Game Studios, Codemasters и Klei Entertainment, но надеемся, что в будущем они вернутся.

А пока следите за добавлениями Game Ready игр в GeForce NOW по четвергам. В апреле и мае ожидаются большие пополнения каталога.

Топовые PC-игры в GeForce NOW

Сотни издателей дали согласие на стриминг своих игр через GeForce NOW. И среди них такие популярные в Steam хиты, как Destiny 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearts of Iron IV, Mount & Blade II: Bannerlord, Rust, Warframe и Wolcen: Lords of Mayhem.

“Сейчас мы наблюдаем, как многие из уже существующих геймеров стримят Destiny 2 через GeForce NOW, чтобы иметь возможность играть в любом месте в любое время со своими друзьями, - говорит Гэри Клей (Gary Clay), директор по продукции в Bungie. - Игра Destiny 2 доступна теперь бесплатно, и мы рады сотрудничать с NVIDIA, чтобы увеличить базу игроков, включая тех, кто раньше не мог играть из-за отсутствия необходимого оборудования”.

Многие издатели рассматривают GeForce NOW как возможность получить доступ к новой аудитории любителей игр, в то же время позволяя существующим игрокам наслаждаться своими любимыми играми в новом формате.

“Мы видим, что число игроков в Darks Souls III и Tekken 7 увеличилось, и мы считаем, что этот прирост случился благодаря GeForce NOW, - говорит Катсухиро Харада (Katsuhiro Harada), исполнительный директор Bandai Namco. – Этот сервис дает отличную возможность новым геймерам попробовать наши грядущие новинки, а старым – еще раз насладиться ими в новом формате”.

Мы продолжаем добавлять лучшие PC-игры в GeForce NOW. В каталоге уже множество отличных игр от замечательных разработчиков. Со временем к нам присоединятся и другие разработчики, которые разделяют наши стремления открыть мир PC-гейминга каждому.
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