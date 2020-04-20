На прошлой неделе Crytek совместно с Saber Interactive анонсировали Crysis Remastered — графически улучшенную версию игры. Известно, что игра получит текстуры более высокого разрешения, поддержку собственной технологии трассировки лучей, порадует новыми эффектами частиц и многим другим. Всё это замечательно, но разработчики не углублялись в подробности технических изменений в ремастере, поэтому сотрудники издания Digital Foundry рассказали, исправления каких недостатков оригинала ждут в Crysis Remastered.

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Во-первых, конечно, проблема с многопоточностью (отсутствием таковой), из-за чего даже современные игровые компьютеры могут периодически захлёбываться, воспроизводя оригинальную Crysis. Специалисты Digital Foundry надеются, что в Crysis Remastered с её обновлённым движком эта проблема будет решена.

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Во-вторых, специалисты надеются на изменение искусственного интеллекта в ремастере. В оригинальной игре он полагался на Lua-скрипты, дополнительно нагружавшие центральный процессор, которому и без того приходилось несладко. Журналисты считают, что изменение/улучшение работы ИИ не только позволит разгрузить вычислительные мощности, но и сделает игру гораздо интереснее.

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Насколько сильно «облучённым» будет мир Crysis Remastered, неясно. Геймплейными кадрами разработчики несмотря на приближение лета делиться не торопятся, а в анонсирующем ролике эффект трассировки лучей можно было заметить только на визоре шлема главного героя, в котором отражаются джунгли. Кроме того, программная реализация данной технологии до неприличия требовательная: вряд ли консоли это «потянут», а на компьютерах лучше использовать аппаратную трассировку лучей.

В Digital Foundry считают, что Crysis Remastered используется разработчиками как своеобразный маркер, по которому можно определить заинтересованность сообщества в возрождении франшизы, которая после третьей части явно пришла в упадок по всем фронтам.

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