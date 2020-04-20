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Тираж очаровательного платформера GRIS превысил миллион копий

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«Акварельный» платформер GRIS, повествующий о приключениях девушки в очаровательном нарисованном мире, официально стал прибыльным ещё в декабре 2018 года: именно на тот момент выручка от продаж проекта позволила окупить все затраты на его разработку. И вот, спустя без малого полтора года разработчики из Nomada Studio рапортуют о новом достижении — GRIS разошлась тиражом, превысившим один миллион экземпляров.

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Будучи людьми в высшей степени воспитанными, разработчики поблагодарили всех, кто принимал участие в создании GRIS, их семьи, а также издательство Devolver Digital, без которых всё это было бы невозможно.

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Стоит отметить, что GRIS получила высоченный, 97-процентный пользовательский рейтинг в Steam, а в прошлом году завоевала премию Steam в номинации «Выдающийся визуальный стиль». Кстати, в течение ближайших двадцати часов на игру ещё будет распространяться 50-процентная скидка.

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devolver digital gris nomada studio
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