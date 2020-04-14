Infinity Ward сообщила о блокировке более 70 тысяч читеров в Call of Duty Warzone
Авторы Call of Duty Warzone продолжают вести ожесточённую борьбу меча со щитом — чита с античитом. И хотя практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев меч всё же выходит из этого сражения победителем, но от наказания всё равно не убежишь. Несколько часов назад студия Infinity Ward рапортовала о семидесяти тысячах заблокированных жуликов, при этом по состоянию на конец марта данное число составляло пятьдесят тысяч.
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Как пишут разработчики, они продолжают обновлять систему защиты и улучшать механизмы жалоб на тех, кого вы заподозрили в нечестной игре. Политика нулевой терпимости к читерам продолжается, и нас будут держать в курсе развития событий.
рекламаСтоит отметить, что недавно Call of Duty Warzone преодолела важный психологический рубеж: количество сыгравших в неё перевалило за 50 миллионов человек. На фоне такой статистики количество читеров, которых настигло правосудие, выглядит забавно, но согласитесь, это лучше, чем ничего.
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