Square Enix показала две минуты игрового процесса NieR Re[in]carnation
В конце прошлого месяца Square Enix не только объявила о намерении выпустить оригинальную NieR, у которой в этом году 10-летний юбилей, на актуальных платформах, но и представила мобильный проект под названием NieR Re[in]carnation. Теперь нам показали, как эта игра будет выглядеть на экранах мобильных устройств.
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Информации о NieR Re[in]carnation на момент анонса практически не было, и сегодня это, увы, не изменилось. Известно лишь, над игрой работают люди, принимавшие непосредственное участие в руководстве, создании персонажей и написании саундтрека к предыдущим частям серии NieR. Собственно, это отлично заметно в нижеуказанном ролике.
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