Square Enix выпустит оригинальную Nier на современных платформах
В апреле этого года серии Nier исполнится десять лет, но компания Square Enix решила не ждать целый месяц, и сегодня анонсировала обновлённую версию оригинальной игры для платформ PC, PlayStation 4 и Xbox One. В своё время проект вышел в двух вариантах: Nier Gestalt и альтернативном Nier Replicant. Обновление, что любопытно, относится именно к «Репликанту».
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За разработку отвечает коллектив Toylogic, в портфолио которого нет известных проектов, но состоящий из достаточно опытных разработчиков, чтобы издатель в своё время доверил им вспомогательную роль в создании The Evil Within.
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Обновлённая Nier Replicant порадует перезаписанной музыкой и наличием полной озвучки. Вот только когда состоится релиз, пока не уточняется.
рекламаМежду тем, пока мы готовили данную заметку, Square Enix анонсировала NieR Re[in]carnation — проект для мобильных устройств, информации о котором пока нет от слова «совсем». Можно лишь предположить, что мы имеем дело с ответвлением игровой серии.
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