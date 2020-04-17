Вчера официально состоялся анонс Crysis Remastered. Теперь это данность, и летом текущего года мы вновь проверим свои компьютеры на прочность, после чего наверняка начнём грустить. Но речь о Crysis в данной заметке пойдёт лишь косвенно. Дело в том, что на вчерашний анонс отреагировал Джеймс Купер, дизайнер уровней Uncharted 4 A Thief’s End.

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В своё время Купер успел поработать и над Crysis 2, однако основным источником вдохновения при создании больших уровней-«песочниц», которыми Uncharted 4 и дополнение Uncharted Lost Legacy выгодно отличались от предшественниц, для дизайнера служила именно первая часть Crysis. Во многом именно поэтому Купер был рад услышать о грядущем релизе её обновлённой версии.

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Напомним, что Crysis Remastered порадует полностью улучшенной графикой, включая собственную программную реализацию трассировки лучей, которая не требует обязательной аппаратной поддержки данной технологии вашей видеокартой. В общем, пора вспомнить, с каким трудом компьютерам 2007 года давался оригинал: история, как считается, циклична.