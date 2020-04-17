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У Steam-версии Fallout 76 наблюдается рост пользовательского рейтинга

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Fallout 76 добралась до Steam три дня назад, и сразу после релиза её пользовательский рейтинг неприятно «покраснел». Игроки жаловались на ошибки и падение производительности, забыв при этом про то, что одновременно со Steam-релизом вышло и практически полностью меняющее игровой процесс обновление Wastelanders. Как и следовало ожидать, пыль осела, и буря негодования начала уступать справедливым оценкам.

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По состоянию на момент публикации данной новостной заметки средний пользовательский рейтинг Fallout 76 в Steam составлял 71 %, что уже можно назвать достойным результатом.

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Важно: Bethesda приняла мудрое решение и продлила акцию по предоставлению бесплатной Steam-копии Fallout 76 всем обладателям копии в Bethesda.net до 28 апреля. Всё, что от вас требуется — это связать свои учётные записи Steam и Bethesda.net. Очень правильное решение, учитывая, что Fallout 76 в Steam, несмотря на то, что игра вышла полтора года назад, предлагается за 1 999 рублей.

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Теги

bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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