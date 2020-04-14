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Fallout 76 получает в основном отрицательные пользовательские отзывы в Steam

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Не прошло и нескольких часов с момента выхода Fallout 76 в Steam, как страничка игры быстро «покраснела» от преобладания отрицательных пользовательских отзывов. Да и особой популярностью игра не пользуется даже несмотря на то, что многие целенаправленно жали именно Steam-релиза, не говоря уж про повсеместные карантинные и самоизоляционные меры, в результате которых люди проводят больше времени за видеоиграми.

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На момент публикации данной заметки «онлайн» Fallout 76 в Steam едва превышал 17 тысяч игроков, а средний пользовательский рейтинг на основании без малого двухсот рецензий составлял всего 38 %.

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Игроки жалуются на то, что в игре по-прежнему много ошибок, а её производительность, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Впрочем, никудышная производительность в большинстве случаев также вызвана ошибкой, и у неё даже есть решение: нужно в папке с Fallout 76 отыскать файл Fallout76Prefs.ini, найти там параметр iPresentInterval=1 и заменить его значение с единички на нолик.

Стоит напомнить, что сегодня также вышло долгожданное обновление Wastelanders, которое должно значительно изменить игровой процесс Fallout 76. По всей видимости, свои оценки игроки выставляют без учёта обновления, поэтому разумным решением в данной ситуации будет подождать несколько дней, пока «пыль не осядет».

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bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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