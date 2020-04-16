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В Сети появилась первая информация о Crysis Remastered, включая изображение обложки и упоминание трассировки лучей

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Crytek после нескольких лет тишины внезапно «воскресила» Twitter-аккаунт серии Crysis и даже успела оставить там два сообщения с очевидным намёком то ли на ремастер первой части, то ли на продолжение истории её главного героя — Номада. Теперь же внимательные и рукастые пользователи сумели обнаружить на официальном сайте Crytek изображение обложки Crysis Remastered с указанием платформ, а также первую информацию об игре.

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Итак, согласно информации из утечки с официального сайта, Crysis Remastered порадует новыми графическими возможностями, высококачественными текстурами, а также собственной реализацией трассировки лучей, не требующей в обязательном порядке аппаратной поддержки данной технологии. Ремастер должен выйти на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Судя по формулировке, весь набор новых технологий будет поддерживаться на всех указанных платформах, хотя это, мягко говоря, сомнительно, учитывая и без того ограниченную вычислительную мощность консолей текущего поколения.

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Когда состоится анонс, пока неизвестно, но логично предположить, что уже в самое ближайшее время. Напомним, что оригинальная Crysis вышла в 2007 году и на тот момент блистала передовой графикой, «ставившей на колени» даже самые производительные компьютеры того времени. Повторится ли история в этот раз — один из главных вопросов грядущего анонса.

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