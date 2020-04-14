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Официальный Twitter-аккаунт серии Crysis впервые за 3,5 года подал признаки жизни (обновлено)

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Обновление от 14 апреля: Crytek продолжает «тизерить» что-то связанное с Crysis. Пару часов назад в официальном Twitter данной серии научно-фантастических шутеров появилось второе сообщение, в котором разработчики вспоминают Номада («Кочевника») — главного героя первой части серии. То ли мы действительно имеем дело с ремастером, то ли грядёт продолжение серии именно с Номадом в главной роли, пока что можно лишь гадать. Ждём дальнейших публикаций Crytek; вероятнее всего, совсем скоро завеса тайны над проектом будет приподнята. Главное, чтобы это не оказался банальный порт Crysis на Nintendo Switch, а то будет немного досадно.

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Оригинал на 13 апреля: В наши времена повсеместного общения в чатиках и социальных сетях любое, даже самое незначительное сообщение от разработчиков игр можно воспринимать как намёк на что-то большое и долгожданное. Примерно так произошло около часа назад с официальной учётной записью игр серии Crysis в Twitter. С декабря 2016 года Twitter серии молчал и многие даже посчитали его заброшенным. Так бы и продолжалось, если бы сегодня в нём не появилось загадочное сообщение со словами «Receiving data» («получение данных»).

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На данный момент можно только догадываться, что это означает, однако если вспомнить, что с лета прошлого года нам периодически намекают на ремастер первой части Crysis, то спектр догадок заметно сужается. Да и Electronic Arts в своём финансовом отчёте в прошлом году упоминала, что собирается в 2020 году выпустить несколько ремастеров «любимых» игр. Crysis определённо подходит под это описание.

Сейчас остаётся только ждать, что же задумали в EA и Crytek.

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