Существует определённая вероятность того, что вслед за Horizon Zero Dawn на PC заглянет и другой PS4-эксклюзив — Days Gone (в русской локализации именуется «Жизнь после»). Внимательные посетители французской версии магазина Amazon обнаружили на его просторах страничку PC-версии прошлогоднего проекта про байкера, выживающего в неприветливом мире, полном поджидающих на каждом шагу опасностей.

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Ситуация двоякая: с одной стороны, Amazon неоднократно становился источником впоследствии опровергнутой информации, с другой же стороны, именно на Amazon незадолго до официального анонса появилась страничка PC-версии Horizon Zero Dawn.

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Так что на данный момент относимся к вышеуказанной информации со скептицизмом и ждём официального подтверждения/опровержения.

Обновлено: Также во французском Amazon были обнаружены странички PC-версий The Last of Us Part II, Persona 5 и даже Uncharted The Nathan Drake Collection. Учитывая, что ранее руководство Sony уточняло, что не собирается повально переводить свои эксклюзивы на другие платформы, данная информация скорее выглядит как крупная ошибка в базе данных Amazon.