Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Сети обнаружено упоминание PC-версий Days Gone и The Last of Us Part II

11
Последний день скидок до 50% в Ситилинке
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Существует определённая вероятность того, что вслед за Horizon Zero Dawn на PC заглянет и другой PS4-эксклюзив — Days Gone (в русской локализации именуется «Жизнь после»). Внимательные посетители французской версии магазина Amazon обнаружили на его просторах страничку PC-версии прошлогоднего проекта про байкера, выживающего в неприветливом мире, полном поджидающих на каждом шагу опасностей.

реклама

Ситуация двоякая: с одной стороны, Amazon неоднократно становился источником впоследствии опровергнутой информации, с другой же стороны, именно на Amazon незадолго до официального анонса появилась страничка PC-версии Horizon Zero Dawn.

реклама

Так что на данный момент относимся к вышеуказанной информации со скептицизмом и ждём официального подтверждения/опровержения.

Обновлено: Также во французском Amazon были обнаружены странички PC-версий The Last of Us Part II, Persona 5 и даже Uncharted The Nathan Drake Collection. Учитывая, что ранее руководство Sony уточняло, что не собирается повально переводить свои эксклюзивы на другие платформы, данная информация скорее выглядит как крупная ошибка в базе данных Amazon.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

days gone
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Сети обнаружено упоминание PC-версий Days Gone и The Last of Us Part II
11
СМИ: Работа над новой Grand Theft Auto началась недавно, а по масштабу игра уступит предыдущим проектам Rockstar
1
Похоже, Gamescom в этом году в привычном формате проводиться всё же не будет
+
F1 2020 выйдет в июле на всех актуальных платформах, включая Google Stadia
2
После бесплатной раздачи аудитория зомби-экшена World War Z превысила 10 миллионов игроков
3
Несмотря на пандемию, работа над новыми играми Activision Blizzard пока идёт по плану
+

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 169
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
53
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
31
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
211
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
32
Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020
8
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
5

Сейчас обсуждают

Samorez
21:20
"По мнению миллионов геймеров, Clear Sky является лучшей версией культовой серии S.T.A.L.K.E.R." Жир аж с экрана потёк
Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
mcray2007
21:20
Собирал соседу системник в 2009 на LGA1366 (Asus p6x58d-e, i7 960, 12gb 1600cl7) до сих пор все работает, камень работает на 4.0гГц 1.26в за это время была только замена GTX570 на GTX970 а она на GTX1...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
N1ghtwish
21:19
Фанатики, такие тупые фанатики, ничего не знают, но что пукнуть нужно: https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-03-22/126503/ "Она является наследницей Sunny Cove, используемой в 10-нм решениях...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Sayros
21:14
Согласен сталкер уныл и графика, да, в своё время была нормальной, сейчас уже так себе. В данном видео ничего передового не продемонстрировали, всё те же старые грабли.
Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
Alex TOPMAN
21:14
Ты ещё и сюда припёрся со своим РДР2? Тебе той новости не хватило по-холиварить, что ли? Иди и подрочи на свой РДР где-нибудь тихонько в стороне, а не здесь на людях!
Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
Daniel Dan
21:12
Очередной неиграбельный "васян-мод".
Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
Александр Ферман
21:12
Государственная криптовалюта это какой-то оксюморон
Китай готовится к запуску своей государственной криптовалюты
Profit
21:12
брат, что ты сейчас написал в конце? я не вижу
Процессор Intel Core i5-10600 протестирован в Userbenchmark
Alex TOPMAN
21:10
Зилот, ты, блин, хоть давай прочесть кому-нибудь перед публикацией. Про 70 тыс. полигонов - что за хрень у тебя написана? Оригинальный движок умеет обрабатывать до 4 млн. полигонов в 1 кадре. И даже и...
Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
smaximaa
21:10
тем, что 3600 ты разгонишь по множителю, хоть и не намного, а 10400F нет Далее о цене, к процу ты ещё покупаешь мать, и тут один важный нюанс, на зене ты можешь купить любую мать и разогнать память, н...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем