В Сети обнаружено упоминание PC-версии Days Gone («Жизнь после»)
Существует определённая вероятность того, что вслед за Horizon Zero Dawn на PC заглянет и другой PS4-эксклюзив — Days Gone (в русской локализации именуется «Жизнь после»). Внимательные посетители французской версии магазина Amazon обнаружили на его просторах страничку PC-версии прошлогоднего проекта про байкера, выживающего в неприветливом мире, полном поджидающих на каждом шагу опасностей.
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Ситуация двоякая: с одной стороны, Amazon неоднократно становился источником впоследствии опровергнутой информации, с другой же стороны, именно на Amazon незадолго до официального анонса появилась страничка PC-версии Horizon Zero Dawn.
рекламаТак что на данный момент относимся к вышеуказанной информации со скептицизмом и ждём официального подтверждения/опровержения.
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